Неманья Матич: «Манчестер Юнайтед» может побороться за титул в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал победу в матче 13-го тура Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:2.

«Не думаю, что мы медленно входили в игру. Мы знали, чего ожидать, и понимали, что они будут бороться за свою жизнь. Нам не повезло пропустить гол из-за небольшой ошибки, но мы смогли изменить ход встречи и забили три гола.

Это очень важные три очка для нас, они приближают нас к лидерам. «Шеффилд Юнайтед» заслуживает большего, чем одно очко в таблице, но таков футбол.

Если мы продолжим в том же духе… Иногда нам будет нелегко, но мы в каждой игре должны подтверждать свой уровень. Я уверен, что мы можем побороться за титул. Но сможем ли мы выиграть чемпионат, я не знаю", — приводит слова Матича Goal со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» находится на последнем, 20-м месте (1 очко).

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

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