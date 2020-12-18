Выборы президента РФС состоятся 4 февраля

4 февраля пройдёт внеочередная конференция Российского футбольного союза, на которой состоятся выборы президента РФС и выборы в исполком РФС, сообщает пресс-служба организации в своём «телеграме».



Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков. На этот пост он был выбран 22 февраля 2019 года на внеочередной конференции Российского футбольного союза. С 2008 по 2017 год Александр Дюков занимал пост президента «Зенита». Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 гг.), дважды — обладателем Кубка России (в 2010 и 2016 гг.), а также стал обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году.



Напомним, 22 декабря состоится общее собрание Российской Премьер-Лиги, начало — в 13:00 мск.

Объявлена повестка общего собрания Российской Премьер-Лиги