В РФС решили продлить контракт с Александром Алаевым
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев продолжит работу на нынешней должности.
«Исполком РФС принял решение заключить новый контракт на четыре года с генеральным секретарём РФС Александром Алаевым», — говорится в сообщении в телеграм-канале союза.
Также сообщается, что исполком РФС перенёс определение места проведения финала нынешнего розыгрыша Кубка России для дополнительного изучения заявок и структуры календаря.
Алаев работает на различных должностях в РФС с 2007 года. В 2013 году стал генеральным директором организации, а впоследствии совмещал деятельность на посту с работой генеральным секретарём. С 2017 по 2018 год исполнял обязанности президента РФС в связи с приостановкой работы Виталия Мутко.
Выборы президента РФС состоятся 4 февраля
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