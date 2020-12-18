В РФС решили продлить контракт с Александром Алаевым

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев продолжит работу на нынешней должности.



«Исполком РФС принял решение заключить новый контракт на четыре года с генеральным секретарём РФС Александром Алаевым», — говорится в сообщении в телеграм-канале союза.



Также сообщается, что исполком РФС перенёс определение места проведения финала нынешнего розыгрыша Кубка России для дополнительного изучения заявок и структуры календаря.



Алаев работает на различных должностях в РФС с 2007 года. В 2013 году стал генеральным директором организации, а впоследствии совмещал деятельность на посту с работой генеральным секретарём. С 2017 по 2018 год исполнял обязанности президента РФС в связи с приостановкой работы Виталия Мутко.

Выборы президента РФС состоятся 4 февраля