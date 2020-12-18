«Была задача — повышение в классе». Глава РФС недоволен выступлением сборной в Лиге наций

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о выступлении сборной России в Лиге наций, а также подвёл итоги сегодняшнего заседания исполнительного комитета.



«Мы не можем быть удовлетворены выступлением нашей сборной. Начало было хорошим, но последние шесть матчей прошли без побед. Та задача, которая ставилась перед сборной, – повышение в классе в Лиге наций.



Все решения, которые были приняты, – важные. Они стратегического характера. Мы утвердили стратегию развития школьного и студенческого футбола, обсудили эффект относительного возраста и развития судейства в следующем году. Затронули бюджет, подвели итоги выступления нашей сборной в этом году», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Есть ли кризис в сборной России? Изменится ли лимит на легионеров? Отвечает президент РФС Александр Дюков ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся российского футбола.