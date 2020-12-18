Президент РФС прокомментировал пожизненное отстранение судьи Максима Матюнина от футбола

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал пожизненное отстранение судьи Максима Матюнина от футбола.



«Правоохранительными органами в рамках уголовного дела был установлен факт подкупа Матюнина гендиректором «Чайки». Расследование ещё продолжается, но по результатам установления этого факта в РФС направили письмо – КДК получил представление из МВД, которое и повлияло на решение комитета. Матюнин нарушил правила, установленные РФС. Такие действия недопустимы. КДК в данном случае действует строго в соответствии с действующим дисциплинарным регламентом.



Что касается отсутствия решения суда, то у футбольных союзов есть возможность действовать самим. Мы должны соответствовать ожиданиям болельщиков и не можем ждать решения суда. Никакого беспредела с нашей стороны, конечно, не будет. В данном случае мы считаем, что было получено достаточно информации от компетентных органов, которая позволила нам вынести это решение», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

РФС пожизненно отстранил судью от футбола за организацию договорного матча