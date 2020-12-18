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Президент РФС Дюков отреагировал на участие Ильи Геркуса в выборах президента ФНЛ

Президент РФС Дюков отреагировал на участие Ильи Геркуса в выборах президента ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал участие Ильи Геркуса в выборах президента Футбольной национальной лиги.

«Я хорошо отношусь к Илье Геркусу, он давно в футболе и неплохо его знает. Он небезразличный и энергичный руководитель, так что у него есть шанс», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Ранее появилась информация, что Илья Геркус будет баллотироваться на должность президента Футбольной национальной лиги. Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он покинул пост, объявив о решении во время последнего в году заседания исполкома. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Предполагается, что выборы нового главы ФНЛ состоятся 25 февраля 2021 года.

Илья Геркус: раздумываю над выдвижением на пост президента ФНЛ
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