Комитет по этике оштрафовал Сергея Рыжикова, назвавшего судью «убийцей с детским лицом»

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об итогах сегодняшнего заседания комитета по этике, рассматривавшего в том числе инцидент с участием вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова.



«В связи с допущенными футболистом ФК «Тамбов» Рыжиковым нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4, 101 регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде замечания и штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.



Напомним, после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором «Тамбов» потерпел разгромное поражение со счётом 1:5, Рыжиков раскритиковал работу арбитров, заявив следующее: «Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 1:5 проиграли».