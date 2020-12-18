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Комитет по этике оштрафовал Сергея Рыжикова, назвавшего судью «убийцей с детским лицом»

Комитет по этике оштрафовал Сергея Рыжикова, назвавшего судью «убийцей с детским лицом»
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об итогах сегодняшнего заседания комитета по этике, рассматривавшего в том числе инцидент с участием вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова.

«В связи с допущенными футболистом ФК «Тамбов» Рыжиковым нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4, 101 регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде замечания и штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором «Тамбов» потерпел разгромное поражение со счётом 1:5, Рыжиков раскритиковал работу арбитров, заявив следующее: «Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 1:5 проиграли».

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