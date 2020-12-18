Комитет по этике оштрафовал Сергея Рыжикова, назвавшего судью «убийцей с детским лицом»

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об итогах сегодняшнего заседания комитета по этике, рассматривавшего в том числе инцидент с участием вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова.
«В связи с допущенными футболистом ФК «Тамбов» Рыжиковым нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4, 101 регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде замечания и штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором «Тамбов» потерпел разгромное поражение со счётом 1:5, Рыжиков раскритиковал работу арбитров, заявив следующее: «Нас судил убийца с детским лицом. Посмотрите, как он судил. Какие претензии? 1:5 проиграли».
- 18 декабря 2020
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:50
-
15:50
-
15:43
-
15:37
-
15:37
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:03
-
14:54
-
14:41
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:24
-
14:10
-
14:04
-
13:53
-
13:23
-
13:12
-
13:11
-
13:02
-
12:45
-
12:43
-
12:29
-
12:15
-
12:05
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:11