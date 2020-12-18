Директор по развитию «Балтики» отстранён от футбольной деятельности. Он угрожал судье

Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об итогах сегодняшнего заседания комитета по этике, рассматривавшего инцидент с участием директора по развитию «Балтики» Юрием Аракеляном.
«В связи с допущенными руководителем отдела развития АО «ФК «Балтика» г. Калининград Аракеляном Юрием Сергеевичем нарушениями регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4, 101 регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год, при этом шесть месяцев, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием и шесть месяцев – условной спортивной санкцией», — говорится в сообщении.
Напомним, после матча 25-го тура ФНЛ с «Торпедо» (0:0) Аракелян обрушился с критикой на арбитра Юнуса Кошко. Он обвинил судью, выложив гневный пост в «сториз» в «Инстаграме». Запись функционер сопроводил фотографией бригады арбитров. Главному рефери он предложил «выйти один на один» и назвал его подлецом.
- 18 декабря 2020
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