«Тамбов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 18 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Урал». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Урал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Урал».



«Тамбов», набрав 12 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (20) — 12-й.

«Тамбов» — «Урал»: прогноз и ставка на матч 19-го тура РПЛ в Саранске