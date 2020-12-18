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«Тамбов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
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«Тамбов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

«Тамбов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 18 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Урал». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Урал» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Урал».

«Тамбов», набрав 12 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (20) — 12-й.

«Тамбов» — «Урал»: прогноз и ставка на матч 19-го тура РПЛ в Саранске
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