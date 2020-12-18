Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хохлов — о Николиче: российского тренера убрали бы давно. У «Локомотива» невнятная игра

Хохлов — о Николиче: российского тренера убрали бы давно. У «Локомотива» невнятная игра
Футбол / РПЛ 0

Экс-футболист «Локомотива» и бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможной отставке наставника «железнодорожников» Марко Николича.

«Судя по результатам, естественно, мы видим, что их нет, игра у команды невнятная. Решение об отставке должно принимать руководство. «Локомотив» не та команда, которая должна находиться в этой части таблицы. Могу сказать, что российского тренера убрали бы давно, вряд ли предоставив возможность столько работать», — приводит слова Хохлова Rusfootball.

Накануне, 17 декабря, «Локомотив» потерпел поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:3). Подопечные Николича дважды вели в счёте, однако не сумели удержать преимущество и в последние 10 минут пропустили два мяча.

Николич ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера «Локомотива»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020