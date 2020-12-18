Хохлов — о Николиче: российского тренера убрали бы давно. У «Локомотива» невнятная игра

Экс-футболист «Локомотива» и бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможной отставке наставника «железнодорожников» Марко Николича.
«Судя по результатам, естественно, мы видим, что их нет, игра у команды невнятная. Решение об отставке должно принимать руководство. «Локомотив» не та команда, которая должна находиться в этой части таблицы. Могу сказать, что российского тренера убрали бы давно, вряд ли предоставив возможность столько работать», — приводит слова Хохлова Rusfootball.
Накануне, 17 декабря, «Локомотив» потерпел поражение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:3). Подопечные Николича дважды вели в счёте, однако не сумели удержать преимущество и в последние 10 минут пропустили два мяча.
- 18 декабря 2020
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