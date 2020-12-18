Дюков — о проблемах «Тамбова»: если ужесточить лицензирование, в РПЛ останется 5-6 клубов

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о проблемах «Тамбова».



«Мне ничего не известно про переезд в Саранск, но у них есть определённые проблемы. Первая – это стадион. Губернатор нам сказал, что очень важно, чтобы команда вернулась в Тамбов, но в этом году из-за сложившейся ситуации было тяжело заниматься стадионом. Добавилась вторая проблема – задолженности. При лицензировании клубом было предоставлено гарантийное письмо, поэтому «Тамбов» процедуру прошёл. Сейчас же, несмотря на наличие этого гарантийного письма, область и клуб не выполняют свои обязательства по выплатам.



Мы должны понимать, что проблема «Тамбова» – системная. Её можно решить жёстким ужесточением правил лицензирования, но в таком случае в РПЛ останется пять-шесть клубов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В отношении «Тамбова» вновь возбуждено административное дело за невыплату заработной платы