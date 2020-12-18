Уткин: Гончаренко — большой ребёнок, который начинает быковать, когда не получается

Известный блогер Василий Уткин сравнил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.



«Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Гончаренко. Тут же посыпались вопросы – а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.



А ещё, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребёнком. Почему Тедеско – наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребёнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребёнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – он вот такой ранимый, вспыльчивый», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Черчесов, Монтелла, Жардим, Сетьен. Кто из них должен возглавить «Спартак»? Старая спартаковская забава: эй, Федун, не плошай, кого надо — выбирай!