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Уткин: Гончаренко — большой ребёнок, который начинает быковать, когда не получается

Уткин: Гончаренко — большой ребёнок, который начинает быковать, когда не получается
Футбол / РПЛ 0
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Известный блогер Василий Уткин сравнил главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с наставником ЦСКА Виктором Гончаренко.

«Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Гончаренко. Тут же посыпались вопросы – а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

А ещё, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребёнком. Почему Тедеско – наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребёнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребёнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – он вот такой ранимый, вспыльчивый», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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