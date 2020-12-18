Адвокат Данченкова — о Широкове: сегодня бьёт судью, завтра ударит милиционера

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, высказался о заседании по делу о нападении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на его подзащитного.

«Широков отказался давать показания и отвечать на вопросы защитников Никиты Данченкова. Были оглашены показания Широкова на следствии. Вводит суд в заблуждение, заявляет, что Никите он не угрожал. Ссылался на то, что ему не понравилось судейство в матче «Спартак» — «Сочи», который был накануне инцидента.



Мы заявили ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы, потому что считаем избиение арбитра при исполнении обязанностей фактом неадекватности футболиста. Подготовили заверенный нотариусом документ, который подтверждает его неадекватное поведение в других ситуациях: драки, неприличные жесты болельщикам.



Думаю, суд откажет в проведении экспертизы. Склоняемся к тому, что дело было неправильно квалифицировано, и нам уже два месяца не дают ответа на наш запрос по переквалификации.



Широков боится сказать лишнего, неуверен в себе. Были оглашены характеристики с места прописки, где он не бывает. Было зачитано письмо депутата Милонова, где он характеризует Широкова как милого и доброго человека, который содержит семью. Я по пальцам пересчитал семью: получилось двое детей, нерасписанная жена, родители Широкова и родители жены — семь человек.



Поставили вопрос о психологической помощи Широкову, ибо он сам сказал, что был в ослеплении. Сегодня бьёт судью, завтра ударит милиционера и будет ссылаться на такое же. Майор Евсюков, который расстрелял магазин, тоже не стоял на психучёте», — передаёт слова Островского корреспондент „Чемпионата“ Арина Лаврова.