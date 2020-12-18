Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тамбов» — «Урал»: составы команд на последний матч года в РПЛ

Сегодня, 18 декабря, состоится матч «Тамбов» — «Урал». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Урал». Опубликованы составы на встречу.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Кабахидзе, Костюков, Онугха.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Гигашвили, Николас, Тилль, Меренчуков, Карапетян.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Евсеев, Ефремов, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк.

Запасные: Годзюр, Золотов, Кузьмичёв, Бавин, Подберёзкин, Магомадов, Шабоев, Караев, Татаринов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).