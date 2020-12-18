Суд отказал защите избитого судьи в судебно-психиатрической экспертизе для Широкова

Адвокат Александр Островский, вместе с Артуром Рамазановым представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал, как прошло заседание суда по делу о нападении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на его подзащитного.
Суд отказал защите Данченкова в проведении судебно-психиатрической экспертизы для Широкова. Следующее заседание состоится 25 декабря и начнётся в 10:00 мск.
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Арбитр Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил его. Данченков обратился в суд.
Видео нападения Широкова на судью:
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