Адвокат Широкова: то их убить хотят, то дело чести, то дайте денег. Смешно и унизительно

Вадим Лялин, адвокат бывшего игрока «Зенита» и сборной России Романа Широкова, рассказал, как прошло заседание по делу его подзащитного об избиении арбитра Никиты Данченкова.



«Они сами все больные, их надо лечить и освидетельствовать. Естественно, суд им отказал. Это просто адекватный ответ. Они просто затягивают дело, пиар на пустом месте. Добровинский уже вообще потерял интерес к этому процессу. Нечего здесь ловить. Героями они не станут, мы вину признаём, ведём себя прилично. А они устраивают цирк, позорище адвокатуры. Рано или поздно всё приведёт к тому, что все станут как Добровинский: ненужные пенсионеры-юристы. Они противоречат сами себе, переобуваются в воздухе. То их убить хотят, то дело чести, то дайте денег. Это смешно и унизительно. Пожизненный позор судьи Данченкова. Всё, что я могу сказать. Факт имел место, мы готовы принять любое наказание. Это не значит, что с подлостью и неквалифицированной практикой мы согласны. Появился конфликт из-за того, что несправедливо оценил судейский момент. Судейское сообщество уже обсудило много раз этот момент, Данченков момент прошляпил, ему с этим жить. Да, после этого он получил по моське, да, мы не правы. За это ответим.



Сравнения Островского Широкова с Евсюковым? Слушайте, он там то ли режиссёр, то ли на актёра учился. Островский сам себя называет пенсионером-инвалидом, что без помощницы не может находиться в суде. Может, ему потом помощница подскажет. В его квалификации у меня большие сомнения, как и в квалификации Добровинского. Может, они из одной актёрской школы, они же друзья. Действия у них однообразные: поднять шуму, запросить кучу денег. Но как говорит Путин: „Мы с вымогателями и террористами на переговоры не идём“. Всё должно быть соразмерно. Если у него часы стоили 20 копеек, которые повредились, то скажите, или таблетки столько стоили. Или мы месяц не работали и не получили зарплаты. А называть такие цифры… Выскочки, как Добровинский, это умеют, но кто им их даст. Мы же в правовом поле. Мы понесём наказание, но это не значит, что мы станем объектом для шантажа, вымогательств со стороны сомнительного рода юристов.



Думаю, 25-го числа суд уйдёт на обсуждение приговора. Есть вероятность, что всё закончится, но угадывать здесь нельзя. Мы говорили, что приносим извинения, что готовы понести финансовые затраты. Это намерения по примирению. Но сторона Данченкова отказалась. У нас есть волеизъявление, а у них нет», — передаёт слова Лялина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Широков отреагировал на сумму в 500 тысяч рублей в качестве компенсации избитому судье