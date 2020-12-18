«ПСЖ» не продлит контракт с Томасом Тухелем. Он покинет клуб летом 2021 года

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель покинет клуб в 2021 году, сообщает ESPN.

По данным источника, руководство клуба не намерено продлевать соглашение со специалистом, которое рассчитано до лета 2021 года. Причиной называются неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Сообщается, что главными претендентами на замену Тухеля остаются экс-тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Сообщалось, что у Тухеля возник конфликт со спортивным директором парижан Леонардо. В частности, клуб не подписывает тех игроков, которых просит наставник.

«ПСЖ», набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Лидер чемпионата страны — «Лилль» (32).