«Тамбову» пообещали начать закрывать долги со следующей недели

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что команде пообещали начать закрывать долги начиная с 21 декабря.
«Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги. Мы все тренируемся вместе, поэтому нет такого, что кто-то не готов. Самое главное — с каким желанием выходить на поле», — цитирует Первушина сайт «Матч ТВ».
Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Однако в матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» полузащитники Михаил Костюков и Валерий Чуперка, которые не выступали в предыдущих турах, вышли на поле.
Сообщалось, что в скором времени клуб покинут Костюков и защитник Алексей Грицаенко. Оба перейдут в «Рубин».
- 18 декабря 2020
-
19:24
-
19:19
-
19:08
-
18:58
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:07
-
18:03
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
17:12
-
17:09
-
16:58
-
16:51
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:50
-
15:50
-
15:43
-
15:37
-
15:37
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:03
-
14:54
-
14:41
-
14:40