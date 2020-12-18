«Тамбову» пообещали начать закрывать долги со следующей недели

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что команде пообещали начать закрывать долги начиная с 21 декабря.



«Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги. Мы все тренируемся вместе, поэтому нет такого, что кто-то не готов. Самое главное — с каким желанием выходить на поле», — цитирует Первушина сайт «Матч ТВ».

Напомним, у тамбовского клуба большие задолженности перед игроками. Несколько футболистов не собираются выступать за команду, пока долги не будут погашены. Однако в матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» полузащитники Михаил Костюков и Валерий Чуперка, которые не выступали в предыдущих турах, вышли на поле.

Сообщалось, что в скором времени клуб покинут Костюков и защитник Алексей Грицаенко. Оба перейдут в «Рубин».