РФС включил пять женщин в число судей РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) включил в пять женщин в число судей, которые могут работать на матчах Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба организации.
Сообщается, что в основном женщины-судьи будут работать в РПЛ в качестве резервных абритров. В их число вошли Анастасия Пустовойтова (Москва), Вера Опейкина (Сочи), Марина Крупская (Новоуральск), Александра Пономарёва (Москва) и Надежда Горинова (Казань). Все девушки являются арбитрами ФИФА и работают на матчах международных турниров среди женских команд.
Сегодня, 18 декабря, завершится последний тур РПЛ перед зимней паузой. Лидер соревнований — «Зенит», набравший 41 очко в 19 матчах. В тройку также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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