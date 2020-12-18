4 фаната, задержанных на матче «Зенит» — «Спартак», получили запрет на посещение стадионов

Четыре фаната, задержанных во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1), получили запрет на посещение спортивных мероприятий от одного до двух лет, сообщает Василий Конов в своём телеграм-канале.

Сообщается, что из четверых болельщиков, получивших бан, трое — фанаты «Зенита». Помимо запрета задержанным предстоит отбыть административный арест (от 2 до 10 суток). Напомним, всего было задержано девять человек. Дела пятерых из них прекращены в связи с отсутствием состава.

Напомним, часть болельщиков «Спартака» на стадионе «Газпром Арена» пыталась пробраться к болельщикам хозяев. Начавшуюся массовую драку остановили представители ОМОНа. Фанатов «Зенита» было около 250 человек, фанатов «Спартака» — примерно 70 человек.