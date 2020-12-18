Стали известны последние слова Дмитрия Тарасова в «Рубине»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, который покинет «Рубин» по окончании контракта в конце декабря, поблагодарил игроков и персонал клуба.

«Всем большое спасибо, было приятно провести это время. У вас хороший коллектив, продолжайте в том же духе, не теряйте его. Следите за Климой (Климовым) и Бакой (Бакаевым). Спасибо за работу всем и персоналу. Всем удачи», — сказал Тарасов в видео пресс-службы клуба.

Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, заключив на правах свободного агента договор до конца сезона-2019/2020. Спустя три дня 33-летний футболист на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. Первый официальный матч за «Рубин» Дмитрий провёл 5 июля. В конце июля с ним продлили контракт.



В нынешнем сезоне Тарасов в 7 матчах Российской Премьер-Лиги не отметился результативными действиями.