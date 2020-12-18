РФС пожизненно отстранил трёх арбитров за организацию договорного матча «Чайки»

Российский футбольный союз (РФС) пожизненно отстранил трёх арбитров за организацию договорного матча Профессиональной футбольной лиги «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года.

Судьям Антону Качанову, Денису Мезенцеву и Денису Степанищеву, а также бывшему генеральному директору «Чайки» Олегу Баяну пожизненно запрещено осуществлять любую футбольную деятельность. В матче «Чайка» — «Армавир» команде из Песчанокопского присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

Ранее за организацию договорного матча в 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 «Чайка» — «Армавир» был пожизненно отстранён арбитр Максим Матюнин. Сообщалось, что он получил от Баяна взятку в размере 200 тыс. рублей.