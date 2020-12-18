Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» ушёл на перерыв лидером, ЦСКА и «Спартак» — в тройке

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 19-го тура. Первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка. Тройку лучших замыкает «Спартак» (35).



На четвёртое место вышел «Сочи» (33), одержавший победу в матче с «Динамо» (2:0). Бело-голубые занимают шестое место (30). На пятом месте располагается «Ростов» (32).



Седьмое место занимает «Краснодар» (30), который обыграл «Уфу» (1:0). «Локомотив» (28) проиграл «Химкам» (2:3) и занимает восьмое место. «Рубин» (28), который занимает девятое место, сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). Грозненцы (26) — на 10-м месте.



«Химки» набрали 25 очков и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице. «Урал» (21) сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1) и занимает 12-е место. «Ротор», обыграв «Арсенал» и набрав 14 очков, находится на 13-м месте. Туляки (14) — на 14-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Уфа» (13) и «Тамбов» (13).

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