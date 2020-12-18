Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о трудностях игры в футбол в 39 лет.

«Хотел бы я иметь мозг Златана в 25-летнем теле! Я быстрее устаю, чем в молодости. Много сплю, потому что дольше нужно восстанавливаться. Скажем, раньше после матча у меня уходил день, чтобы восстановить силы, чувствовать себя хорошо и свежо. Теперь мне нужно два-три дня. Это нормально для моего возраста.



Пока могу давать результат, буду играть на высоком уровне. Как только пойму, что уже не тяну, сразу уйду. Нужно чувствовать, что я даю что-то людям. Мне не надо никаких поблажек только потому, что мне 39. Не надо, чтобы мне говорили: „Эй, ты, полегче там!“ и всё такое. Нет, я хочу, чтобы меня считали футболистом мирового класса и сравнивали с лучшими, потому что тогда я сам подстёгиваю себя ещё больше», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба УЕФА.