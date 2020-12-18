Бывший капитан «Зенита» Вернидуб возглавил молдавский «Шериф»

Бывший капитан «Зенита» Юрий Вернидуб возглавил «Шериф» из Тирасполя (Молдова), сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте клуба.

«После возвращения из отпуска руководить первой командой «Шерифа» будет новый тренерский штаб во главе с Юрием Вернидубом. Руководство «Шерифа» и украинский специалист пришли к соглашению о сотрудничестве.



Коллектив «Шерифа» рад приветствовать Юрия Николаевича и желает ему успехов и только побед у руля клуба», — говорится в сообщении.

Напомним, «Шериф» является действующим чемпионом Молдовы.

С 2011 по 2019 год Вернидуб возглавлял луганскую «Зарю», с которой дважды становился бронзовым призёром чемпионата Украины (сезоны 2016/2017, 2019/2020), а также финалистом Кубка страны (сезон-2016/2016). С ноября 2019 года по август 2020-го возглавлял «Шахтёр» Солигорск.