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Тренер «Урала» недоволен газоном стадиона «Мордовия Арена» в матче с «Тамбовом»

Тренер «Урала» недоволен газоном стадиона «Мордовия Арена» в матче с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев выразил недовольство газоном стадиона «Мордовия Арена» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:1).

«Сложный матч. Когда увидели газон, стало понятно, что на первый план выйдут единоборства. На таком поле тяжело созидать. Пропустили необязательный гол. Если бы закончили первый тайм с преимуществом, то могли бы развить его. Но моменты были, пенальти был. Надо забивать», — цитирует Матвеева пресс-служба клуба.

Счёт был открыт на 29-й минуте, забил хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир. «Тамбов» сравнял счёт в концовке первого тайма точным ударом форварда Германа Онугхи. На 63-й минуте Эль-Кабир не реализовал пенальти. Таким образом, «Тамбов» закончил год на последнем, 16-м месте в турнирной таблице (13). «Урал» (21) — на 12-м месте.

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