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В Катаре прошло официальное открытие четвёртого стадиона ЧМ-2022. Фото

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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В Катаре прошло официальное открытие четвёртого стадиона ЧМ-2022. Фото
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В Катаре официально открылся четвёртый стадион, который примет чемпионат мира 2022 года, — «Аль-Райян», сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».

Посмотреть фотографии можно на странице ЧМ-2022 в «Твиттере».

Арена примет семь матчей чемпионата мира, включая 1/8 финала. Ранее в Катаре уже был открыт «Международный стадион «Халифа», а также «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити».

Главная архитектурная особенность стадиона — мерцающий светящийся фасад, состоящий из узоров, отражающих различные аспекты и ценности Катара: важность семьи, красоту пустыни, местную флору и фауну и внутренние и международные торговые связи. Пятый элемент — щит — объединяет все предыдущие, олицетворяя силу и единство, особенно значимые для города Аль-Райян.

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