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Новиков: буду удивлён, если Гончаренко уйдёт из ЦСКА. Это пойдёт только во вред команде

Новиков: буду удивлён, если Гончаренко уйдёт из ЦСКА. Это пойдёт только во вред команде
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался о возможном уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА.

«Гончаренко должен продолжать работу с ЦСКА, у него весьма слаженная команда. Есть ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе. Я не уверен, что там всё хорошо. Надо также учитывать, что у «армейцев» одна из самых молодых команд в нашем чемпионате, а молодым не свойственна стабильность. Буду удивлён, если Гончаренко уйдет из ЦСКА. Такое может пойти только во вред команде», — сказал Новиков в эфире Матч Премьер.

В матче 19-го тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Ростов» (3:1). «Армейцы» одержали первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, оттеснив на третье место «Спартак».

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