Сборная Хорватии проведёт товарищеские матчи с Арменией и Бельгией перед Евро-2020

Сборная Хорватии проведёт товарищеские матчи с национальными командами Армении и Бельгии перед Евро-2020, сообщает пресс-служба команды в "Твиттере".

Домашний матч с Арменией состоится 1 июня 2021 года на стадионе «Градски» в Осиеке, выездная игра с Бельгией — 6 июня 2021 года на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Начало — в 18:45 мск.

В групповом этапе чемпионате Европы Хорватия сыграет в Группе D вместе с Великобританией, которая станет соперником хорватов в первом матче, Шотландией и Чехией. Матчи пройдут в Лондоне (Великобритания) и Глазго (Шотландия). Евро-2020 стартует 11 июня 2021 года.

Напомним, сборная Хорватии — соперник национальной команды России по отборочному этапу к чемпионату мира 2022 года.