Форвард «Боруссии» Д Мукоко стал самым молодым игроком, который забивал в матче Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком, который забивал в матче Бундеслиги, за всю историю турнира.
В матче 13-го тура чемпионата Германии Мукоко на забил гол в ворота берлинского «Униона» на 60-й минуте встречи. Возраст камерунского форварда — 16 лет и 28 дней.
15 декабря Мукоко стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Бундеслиги. Форвард появился в стартовом составе «шмелей» в возрасте 16 лет и 25 дней. Предыдущим рекордсменом являлся Нури Шахин, который дебютировал в возрасте 16 лет и 335 дней.
«Боруссия», набрав 22 очка в 12 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. 14 декабря стало известно об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Обязанности наставника временно исполняет Эдин Терзич.
- 19 декабря 2020
-
01:25
-
00:55
-
00:23
-
00:08
- 18 декабря 2020
-
23:48
-
23:48
-
23:35
-
23:24
-
23:14
-
22:54
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
21:50
-
21:44
-
21:23
-
21:02
-
20:56
-
20:54
-
20:33
-
20:32
-
20:19
-
20:12
-
20:03
-
19:59
-
19:52
-
19:37
-
19:24
-
19:19
-
19:08
-
18:58
-
18:54
-
18:38
-
18:31
-
18:22