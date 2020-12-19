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Форвард «Боруссии» Д Мукоко стал самым молодым игроком, который забивал в матче Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко стал самым молодым игроком, который забивал в матче Бундеслиги, за всю историю турнира.

В матче 13-го тура чемпионата Германии Мукоко на забил гол в ворота берлинского «Униона» на 60-й минуте встречи. Возраст камерунского форварда — 16 лет и 28 дней.

15 декабря Мукоко стал самым молодым игроком, который вышел в стартовом составе на матч Бундеслиги. Форвард появился в стартовом составе «шмелей» в возрасте 16 лет и 25 дней. Предыдущим рекордсменом являлся Нури Шахин, который дебютировал в возрасте 16 лет и 335 дней.

«Боруссия», набрав 22 очка в 12 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. 14 декабря стало известно об отставке главного тренера Люсьена Фавра. Обязанности наставника временно исполняет Эдин Терзич.