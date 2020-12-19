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«Атлетик» дома в большинстве обыграл «Уэску» в 14-м туре Примеры

«Атлетик» дома в большинстве обыграл «Уэску» в 14-м туре Примеры
Футбол / Испания 0

«Атлетик» принимал «Уэску» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол был забит лишь в концовке второго тайма. Нападающему «Атлетика» Кенану Кондро помешал пробить должным образом по воротам защитник гостей Хорхе Пулидо. Арбитр встречи Валентин Писарро Гомес назначил пенальти и показал вторую жёлтую карточку Пулидо. Одиннадцатиметровый на 86-й минуте реализовал сам Кондро. Через пять минут «Атлетик» удвоил преимущество, автором гола стал защитник Унай Нуньес.

Таким образом, хозяева набрали 17 очков в 14 матчах и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. «Уэска» (11) — на последнем, 20-м месте.

Испания - Примера. 14-й тур
18 декабря 2020, пятница. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Уэска
Уэска
1:0 Кодро – 86' (пен)   2:0 Нуньес – 90+1'
Удаления: нет / Пулидо – 86'
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