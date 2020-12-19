«Атлетик» дома в большинстве обыграл «Уэску» в 14-м туре Примеры
«Атлетик» принимал «Уэску» в матче 14-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Первый гол был забит лишь в концовке второго тайма. Нападающему «Атлетика» Кенану Кондро помешал пробить должным образом по воротам защитник гостей Хорхе Пулидо. Арбитр встречи Валентин Писарро Гомес назначил пенальти и показал вторую жёлтую карточку Пулидо. Одиннадцатиметровый на 86-й минуте реализовал сам Кондро. Через пять минут «Атлетик» удвоил преимущество, автором гола стал защитник Унай Нуньес.
Таким образом, хозяева набрали 17 очков в 14 матчах и поднялись на 9-е место в турнирной таблице. «Уэска» (11) — на последнем, 20-м месте.
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