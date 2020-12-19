Ибрагимович о команде мечты: первые три пенальти бью я, потом один отдаю Месси
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, кто мог бы исполнять пенальти в его команде мечты.
«Пенальти бью я, сто процентов, ведь я капитан этой команды и мне решать, кто подходит к «точке». Первые три бью я, потом один отдаю ему, следующие три — я, один отдаю ему», — приводит слова Ибрагимовича официальный сайт УЕФА.
Напомним, Ибрагимович вместе с Месси выступал в «Барселоне» с 2009 по 2011 год.
Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в начале этого года. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что Ибрагимович не сыграет до конца года из-за рецидива травмы.
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