Моуринью о премии «Тренер года»: возможно, Флик победит, если возьмёт 7 трофеев за сезон

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью считает, что награду ФИФА «Тренер года» должен был получить наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Лучшим тренером года по версии организации был признан главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Я думаю, что единственный шанс для Флика на победу — это если« Бавария» найдёт для него два или три новых турнира. Так что, возможно, если он выиграет семь титулов за один сезон, то получит награду», — приводит слова Моуринью Daily Mail.
На награду также претендовали главные тренеры «Лидса» Марсело Бьельса и «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Клопп стал обладателем награды второй год подряд.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. В нынешнем сезоне мерсисайдцы, набрав 28 очков, лидируют в английской Премьер-лиге. Контракт немецкого специалиста с клубом действителен до 30 июня 2024 года.
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