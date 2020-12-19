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Месси отреагировал на вручение награды «Чемпион мира» за социальную деятельность

Месси отреагировал на вручение награды «Чемпион мира» за социальную деятельность
Футбол / Испания 0
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Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси отреагировал на вручение награды Champion for Peace of the Year.

«Для меня большая честь получить награду «Чемпион мира года». Уважение к другим — это то, чему я научился, когда был ребёнком, и я всегда стараюсь применять это на футбольном поле. Приятно быть признанным честным игроком. Я благодарен организации и принцу Монако Альберту II за эту награду и с нетерпением жду возможности продолжать вдохновлять и поддерживать обездоленных людей», — приводятся слова Месси на сайте Peace and Sport.

Сообщалось, что через свой фонд Месси продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира, особенно в Испании, Аргентине, Мозамбике, Палестине, Кении, Сирии и Непале.

Ранее победителями этой премии становились полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди и регбист Сия Колиси.

Лионель Месси получил награду «Чемпион мира»
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