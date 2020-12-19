Экс-защитник сборной Аргентины Хайнце возглавил «Атланту»

Бывший защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце стал главным тренером американского футбольного клуба «Атланта», выступающего в MLS. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Хайнце завершил игровую карьеру в 2014 году, а с 2018 по 2020 год 42-летний специалист тренировал аргентинский «Велес Сарсфилд».

Хайнце выступал в составе сборной Аргентины с 2003 по 2010 год. Кроме того, защитник играл за «Ньюэллс Олд Бойс», «Вальядолид», «Спортинг», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Марсель» и «Рому».

Напомним, в прошлом сезоне «Атланту» тренировал Франк де Бур, перешедший на работу в сборную Нидерландов. 24 июля его в качестве исполняющего обязанности заменил Стивен Гласс, под руководством которого команда стала 11-й в турнирной таблице.