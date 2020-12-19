В Катаре открыли четвёртый стадион ЧМ-2022 «Ахмад бин Али»

В пятницу, 18 декабря, состоялась церемония открытия четвёртого стадиона к чемпионату мира-2022. Арену, расположенную в Аль-Райяне, втором крупнейшем городе Катара после столицы Дохи, назвали «Ахмад бин Али».
На торжественном мероприятии присутствовали глава Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, легенды мирового футбола и официальные лица, включая президента ФИФА Джанни Инфантино, главу УЕФА Александера Чеферина и президента Азиатской футбольной конфедерации шейха Салман бин Ибрагим аль-Халифа.
«Ахмад бин Али» вместимостью 40 тысяч зрителей станет новой домашней ареной для «Аль-Райяна». На нем пройдут семь матчей чемпионата мира, в том числе 1/8 финала. Ранее в Катаре уже открыли «Международный стадион Халифа», «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити».
«Это потрясающий стадион, здесь невероятная атмосфера. Трибуны расположены так близко к полю, что эмоции и страсть болельщиков чувствуется, даже несмотря на социальную дистанцию. Уверен, это идеальная арена для матчей чемпионата мира. Поздравляю Катар с завершением очередного проекта ЧМ-2022. Страна великолепно готовится к турниру и идет к тому, чтобы провести незабываемый чемпионат мира – первый на Ближнем Востоке и в арабском мире, и второй на азиатском континенте», – сказал Инфантино.
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