Головкин защитил свои титулы, а Кокорин будет тренироваться на Мальдивах. Главное к утру

Александр Кокорин будет проводить восстановительные тренировки на Мальдивах, Геннадий Головкин техническим нокаутом победил Камила Шеремету и защитил титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе, а в РПЛ сыграли последний матч 2020 года – главные новости к утру в подборке от «Чемпионата».

1. Головкин техническим нокаутом победил Шеремету и в 21-й раз защитил свои титулы.

2. Александр Кокорин будет проводить восстановительные тренировки на Мальдивах по индивидуальной программе.

3. Квят вошёл в топ-50 гонщиков 2020 года по версии Autosport.

4. ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги.

5. «Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в последнем матче года в РПЛ.

6. Джереми Лин подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».

7. Кей Нисикори женился на модели.

8. Магомедов, Усманов, Куруглиев и Садулаев завоевали золото Кубка мира по борьбе.

9. «Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко. Он может вернуться в РПЛ.

10. «Шальке» уволил главного тренера спустя менее чем три месяца после назначения.