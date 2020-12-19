Головкин защитил свои титулы, а Кокорин будет тренироваться на Мальдивах. Главное к утру

Александр Кокорин будет проводить восстановительные тренировки на Мальдивах, Геннадий Головкин техническим нокаутом победил Камила Шеремету и защитил титулы чемпиона IBF и IBO в среднем весе, а в РПЛ сыграли последний матч 2020 года – главные новости к утру в подборке от «Чемпионата».
1. Головкин техническим нокаутом победил Шеремету и в 21-й раз защитил свои титулы.
2. Александр Кокорин будет проводить восстановительные тренировки на Мальдивах по индивидуальной программе.
3. Квят вошёл в топ-50 гонщиков 2020 года по версии Autosport.
4. ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги.
5. «Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в последнем матче года в РПЛ.
6. Джереми Лин подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».
7. Кей Нисикори женился на модели.
8. Магомедов, Усманов, Куруглиев и Садулаев завоевали золото Кубка мира по борьбе.
9. «Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко. Он может вернуться в РПЛ.
10. «Шальке» уволил главного тренера спустя менее чем три месяца после назначения.
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