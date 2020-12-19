Лоран Блан возглавит катарский клуб
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может продолжить карьеру в Катаре, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 55-летний французский специалист возглавит «Аль-Райян». Сообщается, что в тренерский штаб Блана войдёт бывший футболист «Монако» и «Марселя» Франк Пасси.
Последним клубом в тренерской карьере Блана был «Пари Сен-Жермен». Специалист покинул его в 2016 году. В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо» (сезон-2008/2009), трижды — в составе «Пари Сен-Жермен» (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Выступая за национальную команду Франции, Блан становился чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).
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