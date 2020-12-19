Агуэро — о травме: мне нужно немного времени. Иногда боль даёт о себе знать

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о тяжёлом восстановлении после травмы ноги.



«Это непросто. Иногда болит колено, время от времени боль даёт о себе знать. Соблюдаю все рекомендации физиотерапевтов и медперсонала, чтобы восстановиться. Нужно немного времени, чтобы вернуться в скором времени. Надеюсь, что это в моих силах. Мне нужно время, но сезон длинный», — приводит слова нападающего The Sun.



Напомним, форвард получил травму подколенного сухожилия в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), который состоялся 24 октября. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.