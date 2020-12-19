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Агуэро — о травме: мне нужно немного времени. Иногда боль даёт о себе знать

Агуэро — о травме: мне нужно немного времени. Иногда боль даёт о себе знать
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о тяжёлом восстановлении после травмы ноги.

«Это непросто. Иногда болит колено, время от времени боль даёт о себе знать. Соблюдаю все рекомендации физиотерапевтов и медперсонала, чтобы восстановиться. Нужно немного времени, чтобы вернуться в скором времени. Надеюсь, что это в моих силах. Мне нужно время, но сезон длинный», — приводит слова нападающего The Sun.

Напомним, форвард получил травму подколенного сухожилия в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:1), который состоялся 24 октября. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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