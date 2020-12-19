Наир Тикнизян: ЦСКА показал, что может бороться за первое место

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян рассказал о шансах красно-синих побороться за чемпионство.



«2020 год получился в виде американских горок, были взлеты и падения. Настоящие болельщики поддерживают нас независимо от результата, вижу слова поддержки в социальных сетях. ЦСКА показал, что может бороться за первое место», — сказал Тикнизян в интервью для пресс-службы красно-синих.



17 декабря в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 19-го тура РПЛ. «Ростов» на своём поле проиграл ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:1.



ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, оттеснив на третье место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на пятом месте в турнирной таблице.

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