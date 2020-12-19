Флик признался, что был разочарован, не получив награду тренеру года по версии ФИФА

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что разочарован, не получив награду тренеру года по версии ФИФА.
«Жизнь продолжается. Конечно, мы были немного разочарованы, но это нормально. Если попадаешь в тройку лучших, то хочешь выиграть. Мы живём в мире высоких достижений, поэтому нам всегда хочется побеждать. Но всё идёт своим чередом. У нас новые цели. Эта глава закрыта. „Бавария“ достигла исключительных результатов. У нас в составе есть два лучших футболиста — Нойер и Левандовски. У нас был исключительный сезон», — приводит слова Флика Goal.com.
Напомним, тренером года по версии ФИФА второй раз подряд стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Помимо Флика и Клоппа на награду претендовал главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса.
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