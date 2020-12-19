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Хавбек «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»

Хавбек «Спартака» Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Athletic.

По информации источника, в услугах 22-летнего чешского футболиста заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». В лондонском клубе хотят укрепить позицию центрального полузащитника в зимнее трансферное окно. Отмечается, что трансферу может поспособствовать тот факт, что у Крала тот же агент, что и у футболиста «молотобойцев» Владимира Цоуфала.

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера полузащитника составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги Крал отдал 3 результативные передачи.

«Мы должны достичь нашей цели вместе!» Алекс Крал обратился к болельщикам «Спартака»
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