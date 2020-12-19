Тимур Лепсая предложил отменить лимит для клубов РПЛ без государственного финансирования
Бывший гендиректор «Балтики» и футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на слова президента Российского футбольного союза Александра Дюкова о лимите. Глава РФС заявил, что государство не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры.
«Пусть отменят для клубов, не имеющих государственного финансирования», — написал Лепсая в своём «твиттере».
Напомним, 18 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Российского футбольного союза Александра Дюкова. Глава организации рассказал о проблемах Российской Премьер-Лиги, возможных реформах и лимите. 4 февраля 2021 года пройдёт внеочередная конференция Российского футбольного союза, на которой состоятся выборы президента РФС, а также в исполком РФС.
Президент РФС высказался о возможных изменениях в формате РПЛ
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