Защитник «Урала» Кулаков: не понимаю, почему «Тамбов» все списали, они каждый матч бьются

Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:1).



«Я не понимаю, почему «Тамбов» все списали. Это команда Премьер-лиги. Тренер хороший, игроки хорошие. Понятно, что у них финансовые трудности, но они выходят на поле и каждый матч бьются. Конечно же, мы не ожидали, что здесь будет легкая прогулка и я не считаю, что результат отрицательный. Приемлемый, скажем так. Ничья на выезде — это хороший результат. Хотели победить, были ближе к победе, так как пенальти не реализовали, но это футбол, тем он и интересен», — цитирует Кулакова пресс-служба «Урала».



18 декабря «Тамбов» принимал «Урал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Тамбов» закончил год на последнем, 16-м месте в турнирной таблице (13), «Урал» (21) — на 12-м месте.

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