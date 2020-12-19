Зидан рассчитывает сохранить Иско в «Реале»

Полузащитник «Реала» Иско может остаться в мадридском клубе, сообщает Marca.



По информации источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан верит в Иско и рассчитывает сохранить его в команде. Ранее стало известно, что мадридский клуб выставил хавбека на трансфер. Сообщалось, что в услугах Иско заинтересованы такие клубы, как «Эвертон», «Арсенал», «Ювентус», «Милан» и «Севилья».



Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года. До этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. В составе «сливочных» завоевал 16 трофеев. В нынешнем сезоне принял участие в 9 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Ювентус» и «Милан» могут поспорить за Иско