Зидан рассчитывает сохранить Иско в «Реале»
Полузащитник «Реала» Иско может остаться в мадридском клубе, сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан верит в Иско и рассчитывает сохранить его в команде. Ранее стало известно, что мадридский клуб выставил хавбека на трансфер. Сообщалось, что в услугах Иско заинтересованы такие клубы, как «Эвертон», «Арсенал», «Ювентус», «Милан» и «Севилья».
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года. До этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. В составе «сливочных» завоевал 16 трофеев. В нынешнем сезоне принял участие в 9 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Ювентус» и «Милан» могут поспорить за Иско
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