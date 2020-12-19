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Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике

Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике
Футбол / РПЛ 0
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Сборная России показала архивное фото Андрея Аршавина на новогоднем утреннике.

«Скорее всего, маленький Андрей попросил тогда у Деда Мороза бутсы. Но очень хочется верить, что медаль Евро», — написали представители сборной России в «Твиттере».

Андрей Аршавин выступал за «Зенит» (1999–2008, 2012–2015), лондонский «Арсенал» (2009–2013), «Кубань» (2015), «Кайрат» (2016–2018). С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008-м в составе национальной команды стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы. В 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА, а 2 декабря в результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. На сегодняшний день Андрей Аршавин в структуре «Зенита» занимает пост директора департамента молодёжного футбола по спортивным вопросам.

Младший сын Андрея Аршавина поступил в футбольную академию московского «Спартака»
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