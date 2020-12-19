Самуэль Это’О: чемпионат мира в России — лучший за всю историю

Бывший камерунский форвард «Барселоны» и миланского «Интера» Самуэль Это'О рассказал, какой чемпионат мира считает лучшим.
«Чемпионат мира в России — пока что лучший за всю историю. Однако мы в Катаре хотим стать ещё лучше. Наша задача — превзойти его. Если нужно будет начать первенство планеты завтра, мы готовы принимать гостей и предложить им максимум», — цитирует Это'О RT.
Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. На протяжении карьеры камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.
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