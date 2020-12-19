ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Пресс-служба московского клуба представила ролик, показав, что осталось за кадром матча. На видео — подготовка команды к встрече, перелёт в Ростов-на-Дону, прибытие команды на стадион, разминка в преддверии матча и ключевые моменты встречи, а также эмоции игроков после финального свистка.

Ролик можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА. Права на видео принадлежат РФС.



Все три мяча в составе гостей забил форвард Фёдор Чалов. Он открыл счёт на 2-й минуте, второй мяч забил на 57-й минуте. Ещё один мяч Чалов забил на 82-й минуте. Нападающему ассистировали Никола Влашич, Алан Дзагоев и Хёрдур Магнуссон. «Ростов» сумел сократить отставание в компенсированное время усилиями Алексея Козлова.



ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на 5-м месте в турнирной таблице.