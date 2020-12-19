Луи ван Гал может возглавить сборную Чили
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал может возглавить национальную команду Чили, сообщает Voetbal International.
По информации источника, нынешний главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда в ближайшее время покинет пост, так как хочет работать в Колумбии. Среди претендентов на должность наставника чилийской команды помимо ван Гала значатся Хосе Пекерман, Луис Фелипе Сколари и Габриэль Хайнце.
Последним клубом в тренерской карьере ван Гала был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в 2016 году. Нидерландский специалист возглавлял такие команды, как «Аякс», «Барселона» и «Бавария». В 2019 году ван Гал объявил о завершении тренерской деятельности. Руэда работает со сборной Чили с января 2018 года.
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
13:30
-
13:21
-
13:13
-
13:04
-
12:38
-
12:21
-
12:10
-
11:44
-
11:41
-
11:18
-
11:10
-
11:01
-
10:38
-
10:37
-
10:05
-
10:03
-
09:46
-
09:43
-
09:32
-
09:21
-
09:16
-
08:48
-
07:09
-
06:23
-
06:05
-
05:47
-
04:24
-
03:40
-
02:55
-
02:35
-
02:13
-
01:55
-
01:25
-
00:55
-
00:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам