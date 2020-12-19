Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Луи ван Гал может возглавить сборную Чили

Луи ван Гал может возглавить сборную Чили
Футбол / Южная Америка 0

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал может возглавить национальную команду Чили, сообщает Voetbal International.

По информации источника, нынешний главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда в ближайшее время покинет пост, так как хочет работать в Колумбии. Среди претендентов на должность наставника чилийской команды помимо ван Гала значатся Хосе Пекерман, Луис Фелипе Сколари и Габриэль Хайнце.

Последним клубом в тренерской карьере ван Гала был «Манчестер Юнайтед», который специалист покинул в 2016 году. Нидерландский специалист возглавлял такие команды, как «Аякс», «Барселона» и «Бавария». В 2019 году ван Гал объявил о завершении тренерской деятельности. Руэда работает со сборной Чили с января 2018 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020