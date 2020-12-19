Генеральный директор «Милана»: Ибрагимович подобен зонту
Генеральный директор «Милана» Иван Газидис поделился мнением о нападающем Златане Ибрагимовиче.
«Мне нравится, что Златан проявляет себя как настоящий лидер. Он подобен зонту, который защищает других игроков, сдерживает давление и помогает молодым футболистам расти. Златан продолжает называть себя Бенжамином Баттоном и омолаживаться.
Все игроки, которые переходят в „Милан“, хотят что-то выиграть. Златан тоже из таких. При его трофеях и регалиях он мог бы просто наслаждаться жизнью, ведь ему нечего доказывать. Но он перешёл в „Милан“ за вызовом. Да, он не тот футболист, что прежде. Златан бегает не так часто, но вокруг него десять человек, готовых бежать за ним», — приводит слова Газидиса Sky Sports.
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